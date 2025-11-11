E-Devlet'e benzeyen sahte sitelerle TOKİ dolandırıcılığına dikkat

TOKİ başvurularının başlamasıyla sahte siteler üzerinden dolandırıcılık vakaları da arttı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Büro Amiri Başkomiser Yavuz Selim Özkürkçüler, TOKİ dolandırıcılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkomiser Özkürkçüler: “Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesiyle alakalı olarak son günlerde vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde müracaat geliyor. Miktarlar da 80-100 bin lira arasında değişebiliyor. Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Daha önce herhangi bir TOKİ ile alakalı bir sözleşme imzalamamış olmak şartları aranmakta. Bizim en çok karşılaştığımız yöntem, özellikle vatandaşlarımızın Google üzerinden yaptığı aramalarda "TOKİ 500 bin konut başvurusu" şeklinde yapılan aramalarda ilk çıkan linke tıklamaları. Bunlar ücretli, sponsor, reklam adı altında en yukarıda gözüken linkler. Buraya tıkladıktan sonra benzer siteler vasıtasıyla; E-Devlet'e benzeyen, TOKİ'nin kendi sitesine benzeyen, siteler vasıtasıyla dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ondan dolayı biz özellikle resmi sitelerden bunların öğrenilmesi, başvuru şartlarına bakılmasını öneriyoruz. TOKİ'nin kendi sitesi: https://www.toki.gov.tr/ E-Devlet'in resmi sitesi: Buradan daha sonra E-Devlet'e yönlendirecek, E-Devlet'te de https://turkiye.gov.tr./ Bunun haricindeki bütün siteler dolandırıcılık maksatlı olabilir. Devlet tarafından alınan başvuru ücreti ne eksik ne fazla 5 bin TL. Vatandaşlarımız çok fazla meblağlar dolandırılıyor: 80-100 bin lira gibi meblağlarla. Başvuru Yapılabilecek Bankalar ise şu şekilde: Halk Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası. Fiziki olarak da gidip başvuru yapılabilir. E-Devlet üzerinden yönlendireceği site vasıtasıyla da paralarını yatırıp başvuruda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.