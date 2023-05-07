Ebabil kuşu Sivas'ta yaralı olarak bulundu

Sivas'ta yaralı olarak bulunan Ebabil kuşu duyarlı vatandaşlar tarafından tedavi edilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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  • 07.05.2023 11:01
  • Güncelleme: 07.05.2023 11:01
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Ebabil kuşu Sivas'ta yaralı olarak bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yaralı olarak bulunan Ebabil kuşu duyarlı vatandaşlar tarafından tedavi edilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Ahmet Turan Alpayar isimli vatandaş sokakta gezdiği sırada yerde hareketsiz duran bir kuş gördü. Kuşun yanına yaklaştığında kanadından yaralı bir Ebabil kuşu olduğunu fark eden Alpayar, kuşu ölüme terk etmek istemedi. Kuşu yanına alarak tedavi ettirmek için veterinere götüren Alpayar, bu sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) ekiplerini arayarak kuş hakkında bilgi verdi. Şarkışla ilçesine gelen DKMP ekipleri kuşun genel olarak tedavisini yaptırmak ve yeniden doğaya salınmak üzere teslim aldı.

“Kanadından yara almış"

Ahmet Turan Alpayar, ebabil kuşunun kanadından yaralı olduğunu söyleyerek, “Bundan 4 sene evvel yine böyle bir kuş bulmuştuk. Onun bugün bulduğumuz Ebabil kuşu kadar yaralı değildi. Tedavisini kendimiz yapıp doğaya salmıştık. Fakat bu kuş kanadından baya yara almış. Bu yüzden Sivas Doğa Koruma ve Milli Parkları aradık. Gelecekler ve tedavisini yapacaklar” dedi.

“Doğaya kazandırılacak”

Kuşu tedavi eden veteriner DKMP ekiplerileri tarafından kuşun bakım ve beslemesi yapılıp doğaya bırakılacağını söyleyerek, "Bu Ebabil kuşu yaralandığı için uçamıyordu bu yüzden kliniğimize getirildi. Yarayı temizleyip müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Kanadının bir tanesi sağlam bir tanesi ise kırık. DKMP ekipleri gelip bizden alacaklar. Bakım ve beslemesi yapılıp sağlığına kavuştuktan sonra doğaya kazandıracaklar" şeklinde konuştu.

İHA

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