“Ebeveynler teknolojik araç kullanımlarına sınırlandırma getirmeli”

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte evde daha fazla vakit geçiren çocukların teknolojik araç kullanımlarında artış gözlenebiliyor. Bu durumun önüne nasıl geçilebileceği noktasında açıklamalarda bulunan Psikolojik Danışman Esra Sumru Yüce, “Yaz tatilini çocuklarımız için hem eğlenme, hem yeni deneyimler kazanma, hem de dinlenme zamanı olarak adlandırabiliriz. Çocuklarımızın okul dışında vakit geçirme zamanları tabi böylece daha da artmış oluyor. Bu süreyi de dijital araçlarla vakit geçirmek için daha çok kullanıyorlar. Biz burada neler yapabiliriz? Çocuklarımızı açık havada vakit geçirmeye yönlendirebiliriz. Aile sohbetlerine davet edebiliriz. Sportif etkinliklere katılmasını sağlayabiliriz. Ayrıca onlara kitap okutma gibi böyle yararlı faaliyetlerde de aslında bir nevi rehberlikte bulunabiliriz. Çünkü çocuklarımızın en çok rol model aldığı kişiler de ister istemez ebeveynleri oluyor. Aslında burada çocuklarımızın direkt dijital araçları tamamen kullanmasını yasaklamak değil yaşlarına ve gelişim dönemlerine uygun olarak biraz zaman kısıtlaması getirmemiz gerekiyor. Sportif etkinliklere, dışarıda kendini gerçekleştirebileceği alanlara yönlendirebiliriz. Burada ebeveynlerimizin üzerine de çok büyük bir rol düşüyor. Çünkü çocuklarımız en çok ebeveynlerini rol model alıyor. Burada da ebeveynlerin hem onların zaman sınırlamasına tutarlı davranması; bir gün 5 saat vereyim, bir gün 2 saat vereyim gibi bir şey yapmayıp her gün 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika telefonla ya da herhangi bir dijital araçla vakit geçirmesine izin verip kendilerinin de aynı şekilde teknolojik araç kullanımlarına çocuğun rol model almaması için belli aralıklarla sınır getirmeleri gerekiyor ve kendilerinde de tutarlı davranmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.