Ebiçli, 'Takvalı bir insan Allahu Teala'nın kendisiyle olduğunu bilir o şekilde yaşar'

Cavit Yurttaş Cami İmam Hatibi Ahmet Ebiçli Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Bir Yudum Sohbet’ programına konuk olarak Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı. Takvanın öneminden bahseden Ebiçli, “Takva deyince insanlar korkuyor ancak Takva Allah’a koşmak diyebiliriz. Takvalı bir insan Allahu Teala’nın kendisiyle olduğunu bilir o şekilde yaşar. Şu anda biz dünya yolundayız ve dünyada her türlü sıkıntı etrafımızı kuşatmış durumda. Biz Allahu Teala’nın bizi gözettiğini, onunla birlikte olduğumuzu bilirsek o etrafımızdaki sıkıntıları atlatabiliriz. Allah’ın izniyle takvalı birisi olmaya gayret göstermiş oluruz. Bizler takvalı olduğumuz sürece ibadetlerimizden de keyif alırız. Çünkü neyi ne için yaptığımızı biliriz” şeklinde konuştu.