Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkarılan Uzman Çavuş Yaman, eşi ve iki çocuğu toprağa verildi

Kahramanmaraş'taki depremde Ebrar Sitesi'nin enkazında yaşamını yitiren Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yigit Emre ve Aysima İkra Yaman'ın cenazeleri Niğde'de toprağa verildi.

PAYLAŞ
  • 13.02.2023 14:27
  • Güncelleme: 13.02.2023 14:27
  • 57
Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkarılan Uzman Çavuş Yaman, eşi ve iki çocuğu toprağa verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’taki depremde Ebrar Sitesi’nin enkazında yaşamını yitiren Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yigit Emre ve Aysima İkra Yaman’ın cenazeleri Niğde’de toprağa verildi.

Memleketleri Niğde’ye getirilen Yaman ailesinin naaşları, Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaman ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Hatay’da yaşamını yitiren Hatay Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş İsa Yılmaz, eşi Zeliha Gül, çocukları Esat, Muhammed Emin ve Ahmet Asaf Yılmaz’ın cenazeleri de Çiftlik ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'deki yurtlarda 4 bin 800 depremzede misafir ediliyor

Kayseri'deki yurtlarda 4 bin 800 depremzede misafir ediliyor

Kayseri'de ev sahipleri depremzedeleri ağırlıyor

Kayseri’de ev sahipleri depremzedeleri ağırlıyor

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Homurlu Şelalesi'nde suların çekilmesi deprem göstergesi değildir'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Homurlu Şelalesi'nde suların çekilmesi deprem göstergesi değildir'

Gurbetçilerin boş daireleri depremzedelere tahsis edilsin

Gurbetçilerin boş daireleri depremzedelere tahsis edilsin

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 10 araç desteği daha

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 10 araç desteği daha

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu günleri hep birlikte atlatacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu günleri hep birlikte atlatacağız'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 3 yıkılacak bina var

Kayseri'de 3 yıkılacak bina var

Deprem kaynaklı kira fiyatlarında düşüş beklenmiyor

Deprem kaynaklı kira fiyatlarında düşüş beklenmiyor

DAHA FAZLA
Katar'dan 3 bin kişilik hastane ve 3 helikopter desteği

Katar’dan 3 bin kişilik hastane ve 3 helikopter desteği

Kendiler küçük yürekleri kocaman

Kendiler küçük yürekleri kocaman

GSB'nin Kayseri'ye yönlendirdiği yardımlar sahiplerine ulaşıyor

GSB’nin Kayseri’ye yönlendirdiği yardımlar sahiplerine ulaşıyor

Türbe yanındaki tuvalete yıkım kararı

Türbe yanındaki tuvalete yıkım kararı

KCETAŞ, Kahramanmaraş'ta zarar gören enerji hatlarını onarıyor

KCETAŞ, Kahramanmaraş’ta zarar gören enerji hatlarını onarıyor