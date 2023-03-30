Ecogreen Enerji'nin dev projesi, GE teknolojisiyle buluşuyor

Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, YEKA-4 çerçevesinde Niğde'nin Bor ilçesinde yapımına başladığı 130 MWp kurulu gücündeki güneş enerji santralinin tasarım, mühendislik, tedarik ve devreye alma süreçleri için General Electric (GE) ile anlaşma sağladı.

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  • 30.03.2023 12:25
  • Güncelleme: 30.03.2023 12:25
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Ecogreen Enerji'nin dev projesi, GE teknolojisiyle buluşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, YEKA-4 çerçevesinde Niğde’nin Bor ilçesinde yapımına başladığı 130 MWp kurulu gücündeki güneş enerji santralinin tasarım, mühendislik, tedarik ve devreye alma süreçleri için General Electric (GE) ile anlaşma sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin YEKA GES-4 Niğde Bor- 2 ihalesini almaya hak kazanan ve Ağustos 2023’te 130 MWp’lik santralin tamamını devreye almaya hazırlanan Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, GE ile yaptıkları protokolün detayları anlattı.

Gerek teknolojide gerekse çevre ile alakalı düzenlemede Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonuna yakışan, onu bütün dünyaya örnek şekilde yansıtan bir santral kuracaklarını belirten Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ecogreen Enerji, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan, biyogaz, biyokütle ve güneş enerji santralleriyle ülkemizin yenilenebilir enerjisine güç katan bir şirkettir. Kısa zamanda büyük yatırımlar gerçekleştirerek, sektörde ciddi bir oyuncu haline geldik. Bu başarımızı YEKA-4 Niğde Bor-2 GES ihalesini almaya hak kazanarak taçlandırdık. Burada da diğer tüm santrallerimizde olduğu gibi her haliyle örnek gösterilecek bir projeyi ülkemize kazandırmaya gayret ediyoruz. Uluslararası ölçekte iş geliştirme vizyonumuzla, bu projede GE ile çalışmayı uygun gördük. Türkiye’de 70 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren GE’nin teknolojik donanımından ve tecrübesinden yararlanmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu santralimizde Flexınverter Güneş Enerjisi Santrali teknolojisini kullanacağız. Aynı zamanda proje dahilinde Solar Power Station teknolojisinin tasarım, mühendislik, tedarik ve hizmete açma süreçleri de yer alıyor. GE ile imzaladığımız protokolün şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü ve sürdürülebilir yatırımlarımızla ülkemizin enerjisi için durmaksınız çalışmaya devam edeceğiz."

İHA

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