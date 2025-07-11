Eczacı Odası Başkanı Akın'dan kürsüde Atatürk resmi polemiği

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezuniyet töreninde Atatürk’ün fotoğrafının yer almamasına gösterdiği tepkinin ardından sosyal medyada konuşmasının kesilmiş bir şekilde paylaşılmasını eleştirerek, “Törende söylediğim sözler bazılarının zoruna gitmiş. Bugün de Erciyes Üniversitesi’nin resmi hesabında yayınlanan konuşmamın bir kısmını kesip yayınlayan, sonradan tamamı çıkarılan ki içeriğinde Ata’mızın “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözü olan konuşmam kimlerin canını acıtmış anlam veremedim” dedi.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezuniyet töreninde Atatürk’ün fotoğrafının yer almamasına gösterdiği tepkinin ardından sosyal medyada konuşmasının kesilmiş bir şekilde paylaşılmasını eleştirdi. Akın, “Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezuniyet töreninde söylediğim sözler bazılarının zoruna gitmiş. Törende Atatürk’ümüzün fotoğrafının olmamasını eleştirmiş ve Ata’mızın fotoğrafının tören esnasında tekrar konulmasını sağlamış oldum. Bugün de Erciyes Üniversitesi’nin resmi hesabında yayınlanan konuşmamın bir kısmını kesip yayınlayan, sonradan tamamı çıkarılan ki içeriğinde Ata’mızın “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözü olan konuşmam kimlerin canını acıtmış anlam veremedim. Rahatsız da olsanız, unutturmaya da çalışsanız başaramayacaksınız. Atatürk sevgimizi tartışmaya açmak kimsenin haddi de değildir: “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.