Eczacı Odası Başkanı Akın: “İlaç fiyatlarındaki KDV artışı vatandaşı sıkıntıya sokacak”

Yapılan vergi güncellemesinin eczacıları yakından ilgilendiren bir konu olduğunu, ayrıca ilaçlara yapılan vergilendirmeyi hiç tasvip etmediklerini belirten Akın, “Sağlıkta KDV olmamalı, olsa dahi yüzde 1’lik bir oranla vergilendirilmeli ki vatandaşlarımız ilaca kolayca ulaşabilsinler, ancak gelinen noktada bu durum mümkün gözükmüyor. Mevcut yüzde 8’lik oranın yüzde 10’a, ilaç dışı ürünlerdeki yüzde 18’lik oranın yüzde 20’ye yükseltilmesi vatandaşın alım gücünü sıkıntıya sokacaktır” ifadelerini kullandı.



“REEL KURLA SABİT KURDAKİ MAKAS BİR HAYLİ AÇIK”

İlaçların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sabit kur oranına fiyatlandırıldığını ve mevcut sabit kurun 10,76 lira olduğunu söyleyen Akın, “Reel kur 28-29 lira bantlarına ulaşmış durumda, sabit kur ile reel kur arasındaki bu makas bir hayli açık olunca da ilaç krizi ortaya çıkıyor. Türk Eczacılar Birliği önderliğinde ve bakanlıklarımızla birlikte çalışarak artık bu kur aralığının kapanmasını, bu KDV gündeminin de eczacılar açısından değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca internette satılan gıda takviyelerinin eczanelerde satılmasını ve sağlıkla ilgili hiçbir ürünün internette satılmamasını talep ediyoruz ” şeklinde konuştu.