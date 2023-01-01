Eczacılar Odası Başkanı Akın: “İlaç krizini zam da çözemedi”

Ancak sahaya ve eczanelere baktığımız zaman birçok vatandaşımızın ilacını hala bulmakta zorluk yaşıyoruz. Yüzde 36,77’lik bir artış oranı hem ilaç firmalarını hem üreticileri mutlu etmedi” dedi.

Döviz kurundaki artış, sağlık sektörünü de etkiledi. Artan maliyetler nedeniyle eczaneler ilaç temininde zorlanıyor. İlaç bulamayan vatandaşlar eczaneler arasında mekik dokuyor. İlaç kurundaki yüzde 36,77’lik artışı değerlendiren Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Bizim yaşadığımız en büyük problemlerden birisi de sabit döviz kuru sebebiyle birçok ilaçta sıkıntı yaşamamız, birçok ilacı bulamamamızdı. Ama 15 Aralık’ta yapılan zamla birlikte buna bir çare olacağını düşündük. Ancak sahaya baktığımız zaman eczanelere baktığımız zaman birçok vatandaşımızın ilacını hala bulmakta zorluk yaşıyoruz. Gerçekten reel enflasyon karşısında yüzde 36,77’lik bir artış oranı hem ilaç firmalarını hem üreticileri mutlu etmedi. Zam isteyen taraf biz hiçbir zaman olmadık. Biz eczacılar olarak yine tekrarlıyoruz eczacılar olarak bizler zam istemiyoruz. Bizler sadece ilaçların kolay bulunabilir olmasını istiyoruz. Vatandaşımızın cebinden çok fazla para çıkmasın istediği her ilaca rahatça ulaşabilsinler istiyoruz. Tabi ki bununla alakalı Sayın Bakanımızın da bir çözüm yöntemi olacaktır. Kendisine de gerekli veriler sağlanıyordur. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada aslında bunu destekler nitelikteydi. İhtiyaç halinde bir ilacın günde 100 kutu kullanılması. Haftada 100 kutu kullanılıyorsa bu ilaç varlığı anlamına gelmiyor. Bu ilaç yok demektir. Çünkü arz-talep dengesini tam anlamıyla kurmamız gerekiyor. Bir sonraki düzenlemeyle birlikte bu sabit döviz kurundan, euro kurundan artık bizim uzaklaşmamız önem arz etmekte. Çünkü yarı yarıya bir farklılık var. 10 lira 76 kuruşluk bir ilaç euro kuru var. Reel euro kuruna baktığımız zaman ise 20’lere dayanmış durumda. Şimdi bunlar tabi ki de üretici firmanın istediği, talep ettiği şeylerden çok çok uzaktadır. O yüzden de buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘BİRÇOK FARKLI HASTALIKTA KULLANILAN İLAÇLAR ÖZELLİKLE BULUNAMIYOR’

Eczacıların ve vatandaşların bazı ilaçları temin etmekte zorluk yaşadıklarını söyleyen Başkan Akın, “İlaç bulunmayan hastalık gruplarını tek bir sepete atmamız doğru olmayacaktır. Çünkü, birçok farklı hastalıkta kullanılan ilaçlar özellikle bulunamıyor. Çocuk şuruplarında çok zorluk yaşıyoruz. Ağrı kesici, ateş düşürücülerden tutunda normal üst solunum enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikleri bulmakta fazlasıyla zorluk yaşıyoruz ve sürekli hekimlerle iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımızda buna şahit olmuştur. Bir eczaneye gittiği zaman 5 kalem ilaçtan 3’ünü, 4’ünü bulabiliyor. Ama geri kalan 1 ilacını ya başka eczaneden temin etmesi gerekiyor ya da farklı bir tedavi seçeneğini seçmesi gerekiyor. Tabi bu noktada eczacılara büyük görev düşüyor. Bizlerin burada ki amacı halk sağlığı olduğu için bizim isteğimiz vatandaşlar ilaca istediği noktada ulaşabilsin, tedavilerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilsin” şeklinde konuştu.

‘ZAMDAN ZARAR ETTİK’

Kademeli karlılık uygulamasının yeniden düzenlemesini istediklerini dile getiren Başkan Akın, “Bu gelen zamla birlikte aslında bizler hep söylediğimiz bir şey vardı, ‘zamdan zarar ettik’. Bizim eczane ekonomisine en büyük darbeyi vuran kademeli karlılıktır. Bizler bunun yeniden düzenlenmesini istiyoruz ama ilaç fiyatının artarak değil. Sadece üretici firmalardaki üretim noktasını bir tık daha aşağı çekerek buradaki karlılığın belki üst tarafa doğru sabitlemesi. Ya da bu kademeli karlılıktan artık vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü bir ilaçta fiyat arttığı zaman eczane ekonomisine yansımasında karlılık düşük olarak geliyor. Yani zam gelince eczanelerimiz zarar ediyor. Bunu biz istemiyoruz. Eczanelerimiz bir taraftan da ekonomik faaliyetlerini sürdürmek durumunda. Oralar aynı zamanda birer ticarethane. Bunların giderleri var. Bildiğiniz üzere asgari ücrete de yeniden zam geldi. Ve bir eczanenin minimum 2 personel çalıştırdığını düşünürsek eğer bu fazlasıyla bir yük getirecektir. Bu durumda yeni bir düzenlemeyle birlikte eczane ekonomilerini tekrardan canlandırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Vatandaşları maske ve hijyene dikkat etmesi hususunda uyaran Başkan Akın, “Tekrardan farklı bir salgın türüyle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, yine pandemide olduğu gibi maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Ve önce kendi sağlıklarına dikkat etmeleri sonrasında çevresinin sağlığına dikkat edilmesi önem arz etmekte” dedi.