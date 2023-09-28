Eczacılar Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12'nci Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

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  • 28.09.2023 11:36
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:41
Eczacılar Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12’nci Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, oda ve derneklerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Kayseri Eczacı Odası’nda 52. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden güven tazeleyen 12’nci Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç; "Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ve yönetimiyle belediyemizde bir araya geldik. Odamızın değerli başkanına ve yönetimine çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir doktor başkan olarak sağlık alanında yaptığı hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İHA

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