Eczacılarda önlük rengi krizi

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde görev yapan sağlık personelleri için tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili eczacıların önlüğünün renginin haki yeşili olacağına ilişkin yaptığı eleştiride, “Hastane kıyafet standartları kılavuzda; Eczacılar için Beyaz Renk yerine haki yeşili uygun görülmüş. Bakanlık biran önce bu yanlıştan dönmelidir. Kaldırılmaya çalışılan o beyaz önlük eczacının alın teridir. Eczacının emeğidir. Eczacının ta kendisidir” ifadelerini kullandı.