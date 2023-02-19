Eczacılardan deprem bölgesinde 26 Sahra Eczanesi

Yaşanan deprem sonrası bölgelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksiği de ortaya çıktı. Bu kapsamda eczacılar tarafından deprem bölgesine 26 adet sahra eczanesi kuruldu.



6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, bir taraftan da yaraların sarılması için çalışılıyor. Yaşanan deprem sonrası bölgelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksiği de ortaya çıktı. Bu kapsamda eczacılar tarafından deprem bölgesine 26 adet sahra eczanesi kuruldu.

Sahra eczanelerini, eczacıların kendi sermayeleri ile kurduklarını ifade eden Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Eczacılar kendi öz sermayesi ile deprem bölgesinde 26 Sahra Eczanesi kurdu. Tek kaygımız halk sağlığı ve vatandaşların ilaca kolay erişmesi. Herhangi bir övgü beklemiyoruz. Ancak yok sayılmak da istemiyoruz. Yaptığımız iş yeminimiz ve karakterimiz gereğidir. Bilin istedim” ifadelerini kullandı.