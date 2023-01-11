Eczacılardan örnek davranış

Sivas'ta eczacılar kök hücre nakli için bağış bekleyen hastalara yardımcı olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

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  • 11.01.2023 15:53
  • Güncelleme: 11.01.2023 15:53
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Eczacılardan örnek davranış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta eczacılar kök hücre nakli için bağış bekleyen hastalara yardımcı olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

37. Bölge Sivas Eczacı Odası tarafından örnek bir davranışa imza atıldı. Eczacılar, eczacı teknisyenleri ve eczacılık bölümünü okuyan öğrenciler kök hücre nakli bekleyen hastalar için kan bağışında bulunuldu. Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Kızılay kan alma biriminde gerçekleştirilen etkinliğin ardından konuşan 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, nakil bekleyen hastalara şifa olmak adına vatandaşları kök hücre bağışına davet etti.

“İnşallah verdiğimiz kanlar, nakil bekleyen hastalara için şifa olur”

Eren, verdikleri kanların hastalara şifa olmasını dileyerek, “Nakil için bekleyen hastalarımız için, eczacılarımız, eczane teknisyenlerimiz ve eczacılık fakültesinde okuyan öğrenci kardeşlerimizle beraber kan bağışında bulunduk. İnşallah verdiğimiz kanlar, nakil bekleyen hastalara için şifa olur. Ben duyarlı davranışlarından dolayı değerli meslektaşlarıma, eczane teknisyenlerimize ve eczacılık fakültesi öğrenci kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Nakil bekleyen hastalara, şifa olmak adına vatandaşlarımızı kök hücre bağışına katılmaya davet ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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