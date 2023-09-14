Edanur'un katil zanlısı adliyede

Kayseri'de okul için harçlık biriktirmek için çalıştığı işinden evine giden Edanur'u öldüren eski sevgilisi adliyeye sevk edildi.

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  • 14.09.2023 14:23
  • Güncelleme: 14.09.2023 14:49
Edanur'un katil zanlısı adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de okul için harçlık biriktirmek için çalıştığı işinden evine giden Edanur’u öldüren eski sevgilisi adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve üniversite zamanında ailesine yük olmamak için bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban (18), evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz kızın cenazesi, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

Katil zanlısı adliyede

Edanur Çoban’ı vurarak öldüren katil zanlısı eski sevgili Gökhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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