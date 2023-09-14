Edanur'un katil zanlısı tutuklandı

Kayseri’de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giden 18 yaşındaki Edanur Çoban’ı öldüren eski sevgilisi tutuklandı.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban (18), evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Edanur Çoban’ı vurarak öldüren katil zanlısı Gökhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.