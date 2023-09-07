Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Mektebi arasında yapılan protokolle edebiyat ve kültür kampı 04-07 Eylül tarihlerinde Kocaeli Aytepe mevki Diriliş kamp alanında yapıldı.

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  • 07.09.2023 20:53
  • Güncelleme: 07.09.2023 20:53
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

 Yaklaşık 150 öğretmen ve öğrenci bir araya geldi. Kamp programında toplantı, konferans, film okumaları, gezi, sportif aktiviteler, türkü dinletisi ve kamp ateşi vardı. Kayseri'den il koordinatörü Faruk Şimşek ve Danışmanlardan Mustafa Balaban iştirak etti. Öğrenciler ise Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tomarza Fen Lisesi'nden toplam beş kişi katıldı. Eski Tarım Bakanı Prof.Dr.Sami Güçlü'nün riyasetinde gerçekleşen programa üniversitelerden alanında uzman öğretim üyeleri sunumlar ve müzakereler yaptı.
Yayla ortamında yapılan programda misafirler bungalov evlerde kaldı.

Kurumsal Haber

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