‘Edep Erdemi’ söyleşisinin konuğu Nurullah Genç olacak

Valiliğin ve Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olduğu, alanında ilk olma özelliği de taşıyan Erdemlerimizle Varız (EVRA) Projesi kapsamında ‘Edep Erdemi’ konulu söyleşi düzenlenecek. 28 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşinin konuşmacısı Şair Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç olacak. Söyleşiye, tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılabilecek.

PROJE, ALANINDA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Geçtiğimiz Ağustos ayında hayata geçen EVRA projesi, alanında ilk olma özelliğini taşıyor. Projenin paydaşları arasında Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu bulunuyor.

EVRA Projesi, geniş bir kurumsal katılım ve STK desteği ile gerçekleştirilmesi ve tüm etkinlik detaylarının hazır materyallere dönüştürülüp uygulayıcılara sunulması gibi özellikleriyle alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.