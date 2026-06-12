“EDS’lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti”

Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak, KayseRadar yayınındaki ‘Radar Analiz’ programında moderatör Rabiya Aksoy’un sorularını yanıtladı.

Kayseri’deki EDS’lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirten Altıparmak, “Kamuya ait olan vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, EDS neyi kontrol ediyor? Hızımı kontrol ediyor, kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemerini takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanı, kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Özel bir şirkete devredilen trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, bugün 65-70 arasındaki hızı ya da 68-73 kilometre arasındaki o 5 kilometre farkı algılayacak bir durumda değiliz. Şimdi 68 ile gittiğin yerde 73 kilometre hızla gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? EDS madem yapıldı, kamu tarafından, belediyenin kendisi tarafından ya da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitleme ile gittiğimiz durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki ayarlamalar ile ilgili açılan davalar var. Bu davaların sonucunda %5 ile %10’luk radarların ayarlarında hata olabileceği şeklinde bir durumda ortaya çıktı. O yüzden çok ince sıfır hatalı ayarlar yapılmak zorunda. Bu sistemi belediye yapmış bütün masraflarına katlanmış, bütün işletmesini bir başkasına verecek. Şimdi bunu ihale edecektir, doğrudur. 100 liralık bir ihaleye çıkacaktır, bu işin yıllık işletme maliyeti örnek veriyorum 100 bin TL olsun. Bunun karşılığında ihaleye giren şirket diyecek ki ben bu işi 60 bin TL’ye yaparım, diğeri diyecek ki ben 50 bin TL’ye yaparım. Evet 50 bin TL’ye yapana verdik diyelim. Şimdi bu şirket vermiş olduğu 50 bin TL’yi çıkaracak üstüne de bir 50 bin TL kar edecek. Bunu yapabilmek için ne yapacak, valla güzel çalışacak. Bazı şeyler devlet elinde kalmalı” dedi.