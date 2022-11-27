Efeler Ligi 10.Hafta

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. Haftasında Develi Belediyespor, İzmir deplasmanında oynadığı karşılaşmada Arkasspor'a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

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  • 27.11.2022 09:39
  • Güncelleme: 27.11.2022 10:09
Efeler Ligi 10.Hafta
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AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. Haftasında Develi Belediyespor, İzmir deplasmanında oynadığı karşılaşmada Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz xx, Turgut Uzunçakmak xx

Arkasspor: Enis Ali Ay xx, Hoag xx, Bertuğ Öndeş xx, Efe Mandıracı xx, Mirza Lagumdzija xx, McDonnell xx (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Enes Atlı

Develi Belediyespor: Caner Pekşen x, Ian x, Ali Onur Edis x, Yusuf Eken x, Abdullah Çam x, Ahmet Samet Baltacı x, Alperay Demirciler x, Furkan Gök x, Hamdi Erkan x, Berkan Eryüz x

Setler:

25-21 (Arkasspor lehine)

25-19 (Arkasspor lehine)

25-16 (Arkasspor lehine)

Süre: 23, 25, 27 (75 dakika)

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