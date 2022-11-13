Efeler Ligi 8. Hafta:

Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı Efeler Ligi 8. hafta maçında Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu.

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  • 13.11.2022 09:32
  • Güncelleme: 13.11.2022 09:39
Efeler Ligi 8. Hafta:
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Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı Efeler Ligi 8. hafta maçında Spor Toto’ya 3-2 mağlup oldu.

Efeler Ligi’nin 8. haftasında Spor Toto ile Develi Belediyespor karşı karşıya geldi. Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Develi Belediyespor 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

Salon: Başkent Spor Salonu

Hakemler: Koray Yılmazgil xx, Bilal Çağlar xx

Spor Toto: Bozidar Vucicevic xx, Sercan Yüksel xx, Mert Sönmezgül xx, Çağatay Durmaz xx, Ali Deniz Yılmaz xx, Amel Dautefendic xx, Muhammed Kaya xx, Pavel Kuklinski xx,

Develi Belediyespor: Caner Pekşen x, Ahmet Samet Baltacı xx, Berkan Eryüz x Abdullah Çam xx, Filip Michal xx, İbrahim Emet xx, Yusuf Eken x, Ali Onur Edis x, Furkan Gök x, İan İereshchenko xx, Hamdi Erkan x

Setler:

1.Set: 21-25 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 22-25 (Develi Belediyespor lehine)

3.Set: 25-20 (Spor Toto lehine)

4.Set: 25-21 (Spor Toto lehine)

5.Set: 15-12 (Spor Toto lehine)

Süre: 24-23-22-30-18 (117 dakika)

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İHA

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