Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Halbank'a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle üst üste sekizinci mağlubiyetini aldı.

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  • 09.01.2023 08:30
  • Güncelleme: 09.01.2023 10:52
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Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Halbank’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle üst üste sekizinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Sema Kayıkçı xxx

Develi Belediyespor: Caner Pekşen x, Hamdi Erkan x, Abdullah Çam x, Yusuf Eken x, İan İereshchenko x, Berkan Eryüz x, Alperay Demirciler x (L), (Mehmet Susam x, Ahmet Samet Baltacı x

Halkbank: Doğukan Ulu xx, Ma’a Micah xx, Nicolas Brunu xx, Mert Matic xx, Abdel Aziz Nimir xx, Oğuzhan Doğruluk xx, Deniz İvgen xx, Aslan Eksi xx, Serhat Coşkun xx, Yiğit Gülmezoğlu xx, Yunus Emre Tayaz xx, Volkan Done xx

Setler:

16-25 (Halkbank lehine)

21-25 (Halkbank lehine)

13-25 (Halkbank lehine)

Süre:

23-24-20 (67 dakika)

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