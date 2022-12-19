Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 1- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı takım üst üste yedinci mağlubiyetini aldı.
- 19.12.2022 08:38
- Güncelleme: 19.12.2022 10:35
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AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı takım üst üste yedinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Murat Kocatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Hamdi Erkan, Abdullah Çam, İan İereshchenko, Yusuf Eken, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler (L) (Mehmet Susam, Filip Michal)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Gjorgi Gjorgiev, Bartosz Bucko, Fatih Eren Uğur, Radzinov Miskevich, Cafer Kirkit, Batuhan Yurdakul (L) (Berkan Bozan, Burhan Zorluer, İsmail Koçak, Yiğit Yıldız, Turgut Lelik, Ahmet Emre Çetinkaya, Can Ayvazoğlu)
Setler:
20-25 (Hatay Büyükşehir Belediye lehine)
25-23 (Develi Belediyespor lehine)
22-25 (Hatay Büyükşehir Belediye lehine)
22-25 (Hatay Büyükşehir Belediye lehine)
Süre:
26, 31, 35, 28 (119 dakika)