Küresek Gazze Yürüyüşüne katılmak üzere yola çıkan, Ahmet Aydan BEKAR, Musab TURBİL, Ali TOKLUMAN, Fatma TOKLUMAN, Ali YUNUSOĞLU, Muhammed Gazi ÖZTÜRK, Ahmet ARPALI, Abdurrahim AKARGÖL ve BİLAL ÖZTÜRK adına bir basın açıklaması yapan Erdal ERGENÇ, ‘Bizler yürekleri yangın yerine dönmüş, bir asırdan fazladır parçalanan, tutuşturulan, enkaz altında kalan, araçlarda mahsur kalıp, küçücük vücuduna onlarca mermi isabet eden, şarapnel parçaları ile uzuvlarını kaybeden, canlı canlı ateşe verilen “canların” acısını yaşayan milyonlarca insanın iç sesi olarak Küresel Gazze Yürüyüşüne katılmak üzere Refah sınır kapısına gidiyoruz. ’ dedi.

Aktivistler adına basın açıklamasını yapan Erdal Ergenç, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, "Bizler, yürekleri yangın yerine dönmüş milyonlarca insanın iç sesi olarak Refah sınır kapısına gidiyoruz. Ümmetin her ferdinin aklı ve kalbi dayanılmaz acılar çekiyor. Bu zulmü, soykırımı ve katliamı kabul edemiyoruz" dedi.

Ergenç, Siyonist güçlerin insanlık onurunu yerle bir etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Kendilerine tehdit gördükleri her unsuru imha etmekten çekinmiyorlar. İnsanlık adına işlenen bu suçların hesabını elbette verecekler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, hükümetlerin ve dünya devlerinin bu duruma karşı etkili bir şey yapamadığını belirten Ergenç, "Küresel Gazze Yürüyüşü, bu çaresizliğe ve ezilmişliğe bir çığlık olmak üzere Refah sınır kapısına kadar yürümek için kararlıdır" dedi.

Barışçıl ve sivil bir inisiyatifle yola çıktıklarını ifade eden Ergenç, "Bu yolda dualarınızı bekliyoruz. Siyonist işgalin farkına varalım ve bu işgalden kurtulmak için hep birlikte omuz verelim" çağrısında bulundu.

Son olarak, aktivistler, destekçilerini Siyonist güçlere destek veren markalardan uzak durmaya davet ederek, "Eğer biz omuz omuza vermezsek, yarın Siyonistlerin hedefinde Anadolu olacaktır" şeklinde uyarıda bulundu.