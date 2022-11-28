Eğitim-Bir Sen Melikgazi Temsilcisi Rafet Ural oldu

Eğitim Bir Sen Melikgazi İlçe Temsilcisi olan Rafet Ural, kendisine emanet edilen ağır yükün altından 'biz' anlayışıyla hep beraber kalkacaklarını belirterek şunları söyledi:

'Başta şube başkanımız Mehmet Emin Aslantürk Bey olmak üzere daha önce dava bilinci ve şuuru ile hizmet etmiş tüm başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli dostlar bu dava gönüllü olmayı istenmeyecek kadar zor ve ortada bırakılmayacak kadar ulvi.

Sizlerden aldığımız güç ve yetkiyle hem sendikamızda hem de tüm eğitim camiası içerisinde bıkmadan yorulmadan çalışmaya, eğitim-öğretim ortamlarına ve öğretmenlerimizin sorunlarına katkı sunmaya gayret edeceğiz.'