Eğitim camiası 'deprem' için seferber oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremle ilgili olarak, 'Arkadaşlarımız deprem bölgesinde 50 bin kişiye yemek çıkartacak' dedi.

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  • 07.02.2023 15:29
  • Güncelleme: 08.02.2023 12:33
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Eğitim camiası 'deprem' için seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremle ilgili olarak, “Arkadaşlarımız deprem bölgesinde 50 bin kişiye yemek çıkartacak” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbiastan ilçelerinde meydana gelen depremlerden 10 il etkilendi. Depremden etkilenen vatandaşlara çevre illerden yardımlar sürerken, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü de duruma sessiz kalmadı. Depremden etkilenen 50 bin kişi için yemek yapılmak üzere deprem bölgesine bir ekibin gittiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Ülkemizde olduğu gibi bizde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatlarıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Deprem bölgesinde, depremden etkilenen vatandaşlarımız için ilk iş olarak o bölgedeki yetkililerle görüşerek, oradaki ihtiyaçları tespit ettik. Bize gelen ilk ihtiyaç bilgisi su oldu. Bütün eğitim camiası olarak su kampanyası başlattık. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi okullarımızdaki kullanıp, Elbistan’da depremden etkilenen vatandaşlarımıza günlük 50 bin yemek çıkartacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Biraz sonrada arkadaşlarımız günlük 50 bin kişiye yemek çıkartmak için yola çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

Deprem sürecinde tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Karaköse, “Bizim öğretmenlerimizden oluşan AKUT ekibimiz arama, kurtarma çalışmalarına destek vermek için şu anda Osmaniye’de görev yapıyorlar. Bununla birlikte Kızılay’ın başlattığı bir kan bağışı kampanyası vardı. Yine tüm eğitim camiası kan konusunda da desteğini sağlıyor. Biz deprem bölgesiyle sürekli iletişim halindeyiz. Oradan gelen isteklere kaynaklarımız ile buradan destek vermeye çalışıyoruz. Bölgedeki Milli Eğitim Müdürlerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. En son Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü’müzün oradaki ihtiyaç konusunda verdiği huşuları burada kendi imkanlarımız ile karşılayacağız. Biz tüm gönüllü kişilere şunu duyurmak isteriz; toplanma merkezi olarak Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’ni seçtik. Malzemeler burada toplanarak, yapılan organizasyonla deprem bölgelerine gönderiliyor” şeklinde konuştu.

İHA

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