Eğitim Gücü-Sen Kayseri 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Kayseri Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Oğuz Özat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kurula; genel merkezin yönetim kurulu üyeleri, sendikanın ilçe başkanları, delegeler ve üyeleri katılım sağladı.

Sendikanın kuruluşunun üzerinden geçen dört yılın ardından 18 bin üye sayısına ulaşılması, eğitim çalışanlarının sendikaya olan duyduğu güvenin sembolü olduğunu dile getiren Genel Başkan Oğuz Özat, “Eğitim Gücü-Sen, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Siyaseti kesinlikle reddediyoruz, tek gündemimiz eğitim çalışanlarının haklarını savunmak, onların sesi olmak ve mücadeleyi ön safta yürütmektir. Teşkilatımız büyümeye devam edecek, yarınlara yetkili sendika olarak girmeyi hedefleyecek. Bizler, çıkar ilişkilerine dayalı sendikacılığı reddediyoruz. Eğitim Gücü Sen, hiçbir siyasi partinin gölgesinde hareket etmeyen, yalnızca eğitim çalışanlarının haklarını önceleyen bir sendikadır. Bu duruşumuz, bize olan güveni her geçen gün artırıyor. Bugün 18.000 üyeye ulaşmışsak, bu duruşumuz sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Kurulda konuşan Eğitim Gücü-Sen Kayseri Şube Başkanı Ömer Abacı, ilk olağan genel kurulunda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek “İki yıl önce bir temsilcilik olarak başladığımız bu yolda 550 üyeye ulaşarak teşkilat haline gelmeyi başardık. Bu başarı, üyelerimizin inancı, emeği ve desteğiyle mümkün oldu, her birimiz sendikanın Kayseri’deki yükselişinin mimarlarısınız. Bu yolda ailemizi doğru adımlarla büyüterek bin üye hedefine ulaşmayı bir hayal değil, gelecek olarak görüyoruz” dedi.

“KONFOR ALANINA SIKIŞMAYI REDDEDİYORUZ”

Eğitim çalışanlarının hak ve çıkarlarını en üst düzeye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Abacı, “Konfor alanına sıkışan bir sendikacılık anlayışını reddediyoruz, birlikte güçlüyüz, eğitimin gücüyüz. Burada atmış olduğumuz adım, Kayseri’de sendikacılık adına yeni bir başlangıcın ilanıdır. Yeni dönemimizin Kayserimize, eğitim camiamıza ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.