Eğitim Koçu Sağdıç 'TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın'

Eğitim Koçu Fatma Sağdıç, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek AYT ve TYT sınavları hakkında değerlendirmelerde bulunarak öğrenciler ile ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Sınav öncesinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlara değinen Eğitim Koçu Sağdıç; “Sınav öncesinde zaten bir rutin oluşturmuş olmamız gerekiyor. Sabah kalkış saatlerimiz, akşam yatış saatlerimiz zaten belli olmuş olması gerekiyor. Sabah kahvaltı saatlerimizin belli olmuş olması gerekiyor ki o gün geldiğinde herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. O gün yolun kaç dakika süreceğini önceden tahmin ederek yola çıkmak gerekiyor ki sınav anında öğrencimiz geç kalıyoruz diye paniğe ulaşıp kaygı seviyesini yükseltmesin diyoruz” diye konuştu.

TYT sınavında zamanı iyi kullanmanın önemini vurgulayan Eğitim Koçu Sağdıç; “TYT sınavı ilk yapılacak olan sınav. Biraz zamanla yarışacakları bir sınav olduğu için öğrencilerimize mutlaka turlama tekniğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlk önce yapabilecekleri bütün soruları turlasınlar. Sonrasında biraz daha zaman alıcı ama yapabilecekleri sorulara geçsinler. ‘Bu soruyu yapamam’ ya da ‘bu çok zaman alır’ denilen sorulara da daha sonra geçsinler. TYT sınavında en önemli olan şey, bütün soruları görebilmek. Bir soruya takılıp diğer soruları kaçırmamak. Çünkü belki yapabileceğin beş tane soruyu diğer soruya takıldığım için, beş dakika ayırdığım için göremeyebilirim. Bu da benim gerçek bir performans göstermeme engel olabilir” ifadelerini kullandı.

Son olarak AYT sınavına ve sınav öncesi ebeveynlerin sorumluluklarına dikkat çeken Eğitim Koçu Sağdıç, “AYT sınavı bildiğiniz gibi Alan Yeterlilik Sınavı. AYT sınavında zaman sıkıntımız yok. Yani yine tabi zamanla yarışıyoruz ama TYT'deki kadar kısa bir süreç yok. Burada daha çok bilginin ölçüldüğü sınavlar var. Bu sınavlarda öğrencilerime en çok bunu söylüyorum. TYT çözer gibi hıza takılıp AYT çözmeye kalkmayın. Lütfen özellikle işlem gerektiren sorularda işlemleri alt alta ve düzenli bir şekilde yazın, kontrol edin ve bu şekilde devam edin. Özellikle çeldiricili sorularda, bunu hem TYT hem AYT için söylüyorum, eğer iki şık arasında kaldıysanız soruyu bir kez daha okuyun ve okurken bu kez şunu söyleyin, soru benden ne istiyor? Tekrar şıklara döndüğünüzde cevabı bulmuş olacaksınız. Burada ebeveynlerimizle ilgili de onlara neler düşüyor gibi konuşacak olursak, sınava bir gün kala ya da sınav sabahında çocuğumuzun daha önce hayatında olmayan şeyleri hayatına empoze etmememiz gerekiyor. Dediğim gibi uyku rutininin çoktan oluşturulmuş olması, öğrencimizin bir hafta öncesinde yattığı saatin kalktığı saatin belli olması, kahvaltı ettiği saatin belli olması, hatta kahvaltıda ne yediğine kadar her şeyin belli olması lazım. Öğrencimiz o güne kadar kahvaltı etmediyse sınav günü sabah kalkıp kahvaltı etmesin. Çünkü bu sınav anında birtakım sindirim sorunlarına sebep olabilir” açıklamasını yaptı.