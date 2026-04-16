Eğitim Şehitleri için gıyabi cenaze namazı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. Bugün Cuma namazının ardından saat 13.30'da Meydan Bürüngüz Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak ve ardından basın açıklaması yapacak.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, saldırılarda hayatını kaybeden eğitim neferleri ve öğrenciler için tüm vatandaşları bu ortak dua ve dayanışma çağrısına katılmaya davet etti. Yapılan açıklamada, “Eğitim camiası olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Kaybettiğimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için bir araya geliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Etkinlikte, saldırılarda yaşamını yitirenlerin anısına dualar edilecek, eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi yönünde mesajlar verilecek.
Kayseri’deki gıyabi cenaze namazı, hem eğitim camiasının hem de vatandaşların ortak acısını paylaşacağı bir dayanışma buluşması olarak görülüyor.