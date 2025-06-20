Eğitimci Ali Dursun, Yazılarına Kayseri Gündem'de Yeniden Başladı

Dursun, özellikle Uluslararası Öğrenci etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'de yaklaşık on yıldır yürüttüğü faaliyetlerle tanınıyor. Farklı ülkelerden gelen binlerce yabancı öğrencinin barınma ve eğitimine katkıda bulunan Dursun, elliden fazla gezdiği ülke ile ilgili izlenimlerini ve anılarını kaleme alacak.

Okuyucular, farklı coğrafyalardan gelen esintileri ve Dursun’un zengin deneyimlerini zevkle takip edecek. Bu yazılar, hem ilgi çekici hem de bilgilendirici bir içerik sunarak okuyuculara yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Ali Dursun’un kaleminden dökülecek bu yazılar, Kayseri Gündem’de her sayıda yer alacak.

Ali Dursun'un keyifle okuyacağınız yazının linki: https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/ali-dursun/medeniyetin-hafizasi-taslarda-nefes-insanlarda-hissiyat/7692/