Eğitimci Başkan'dan Kayseri'nin gururu başarılı öğrencilere takdir

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, bireysel ve kitlesel başarılarıyla öne çıktı. Okulun öğrencilerinden Hafız Ahmet Yasin Ekmen, sayısal alanda Türkiye üçüncüsü ve Kayseri birincisi olarak büyük bir başarı elde ederken, Ahmet Faruk Yurdakul da Türkiye 29.'su ve Kayseri ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

Başarıları Kutlamak İçin Özel Jest

Kayseri'nin gururu olan bu başarılı gençler, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Eğitimci Cafer Beydilli tarafından tebrik edildi. Beydilli, öğrencilerin başarılarını kutlamak amacıyla, şehrin çeşitli yerlerine branda afişler astı. Bu jest, hem öğrencilerin başarılarını onurlandırmak hem de topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitime Verilen Önem

Eğitimci başkan Cafer Beydilli’nin bu anlamlı hareketi, Kayseri’nin eğitim alanındaki başarılarını ve gençlerin potansiyelini vurguluyor. Bu tür desteklerin, öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ve daha büyük başarılara imza atmalarına yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Başarılarıyla Kayseri'yi gururlandıran öğrenciler, gelecekteki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmış oldular.