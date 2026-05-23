Eğitimci Güzel, 'Üniversite sınavı, bir çocuğun hayat başarısını asla ölçmez'

İstem Kurs Merkezi Yöneticisi Eğitimci Haluk Güzel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında "Hayatımız Eğitim” programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.

Üniversite sınavlarının öğrencilerin hayat başarısını ve IQ düzeyini ölçmediğini belirten İstem Kurs Merkezi Yöneticisi Eğitimci Haluk Güzel, sınavın öğrenciye ilkokul 1. sınıftan itibaren öğretilen bin 278 kazanımını sorguladığının altını çizdi. Eğitimci Güzel, “Bizim bu sınavlara öğrenciler küçüklerinden beri hep şu anlamları maalesef yüklüyoruz: Sanki zeki çocuklar başarılı olur, zeki olmayanlar olamazmış gibi bir anlam yükleniyor. Ya da ilk girişte kazananlar hayatta çok başarılı olur, daha sonra kazananlar başarılı olamazmış gibi bir sürü biraz hurafeye de kaçan kabuller ve kanaatler oluşabiliyor. Bu sınav neyi ölçmez? Bir, çocuğun IQ'sunu ölçmüyor. Çünkü IQ sınavları bunlar değil. İkincisi, gerçek hayatta ne kadar başarılı olup olmayacağını da asla ölçmüyor. Hayat başarısını asla ölçmüyor. Bu kişinin temel ölçütleriyle yani bir karakter gelişimi ile ilgili bize bir ipucu da vermiyor. Hani bazen şu olabiliyor 'çocuk kazanamadı' anne baba şunu diyorsa 'sevseydi kazanırdı, bize değer verseydi kazanırdı' gibi bazen böyle. Bu çocuğun aslında bu sınava doğru hazırlanamadığını sadece gösteriyor. ’Neyi ölçer' kısmında bunu bulabiliyoruz. Bugün bir üniversite sınavı dediğimiz de aslında bir sayısal ya da eşit ağırlık öğrencisi için tam bin 278 kazanımdan sorumlu tutuyor. Korkunç bir trafik var. Yani şimdi biz bunu 1'den bin 278'e kadar sayarken bile yoruluruz ama bu çocuk bunların tamamından sorumlu ve yaklaşık 120 soru TYT'den, 80 soru AYT'den geliyor. 200 soruyla da sorgulanıyor. Yani bir sorunun içinde 6-7 kazanım oluyor. Aslında çocuklarımızı bekleyen büyük bir yük var. Veliler bunu bilirlerse çocuklarına bu süreçte daha doğru destek olabilirler. Dolayısıyla neyi ölçüyor? Aslında ilkokul 1'den itibaren okuma, yazma, anlama, problem çözme gibi becerilerle birlikte lise 1, 2, 3, 4'ün müfredatında yer alan bin 278 kazanımı sorguluyor ki korkunç bir şey” şeklinde konuştu.