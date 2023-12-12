Eğitimci Merve Gülcemal, ERVA'da 'Edeb'i anlattı

Kayseri Değerler Eğitim Proje Koordinasyon Merkezi (KAYDEM) Erdemlerimizle Varız (ErVa) projesi kapsamında Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, tarafından 'Edep' konulu seminer verildi.

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  • 12.12.2023 17:15
  • Güncelleme: 12.12.2023 17:22
Eğitimci Merve Gülcemal, ERVA'da 'Edeb'i anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Değerler Eğitim Proje Koordinasyon Merkezi (KAYDEM) Erdemlerimizle Varız (ErVa) projesi kapsamında Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, tarafından ‘Edep’ konulu seminer verildi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminere, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya’nın yapmış olduğu konuşların ardından ‘Edep’ konulu seminerine, İnsan hakları gününde Gazze’de yaşananların insanlığa sığmadığını ifade ederek, başlayan Yazar Merve Gülcemal, Edep konusunun ise insan kişiliğinin gelişmesinde ve insan ilişkilerinde önemli rolünü Hz Muhammed üzerinden okumak gerektiğini, Çağdaş eğitim nazariyelerinin köklerimizle bazı konularda örtüşmediğini Montessori, Jean Piaget gibi doktor-psikolog ve eğitimcilerin teorileri üzerinden örnekleriyle anlattı.

Yazar Gülcemal, gençler, çocuklarla ilgili değişimlerin, sorunların yeni olmadığı Antik Yunanda Sokrates’in bile bizlerin bugünkü serzenişlerine benzer cümleler kurduğunu söyledi. Yazar ayrıca sorunların çözümü ve ilişkilerin iyileşmesinin yolunun ‘İlla Edep, İlla Sevgi ve İlla Edep’ ile olacağı vurgusuyla sunumunu bitirdi. ErVa projesi kapsamında Kasım ayında, okullarda öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına yönelik, farkındalık oluşturacak çalışmalar yapıldı.

Program katılımcıların Eğitimci Yazar Merve Gülcemal ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi

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İHA

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