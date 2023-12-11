Eğitimci Merve Gülcemal, ERVA'da 'Edeb'i Anlattı

Valilik uhdesinde olan Kayseri Değerler Eğitim Proje Koordinasyon Merkezi(KAYDEM) projelerinden Erdemlerimizle Varız (ErVa) her ay bir temayı gündeme taşıyor. Kasım ayının Edep konusu ise koordinatör öğretmenler aracığıyla okullarda işlendi. Öğretmen, öğrenci ve çalışanlarda Edep konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapıldı.

ErVa projesi çalışmalarda aileleri de paydaş olarak görüyor. Bu amaçla ayın değeri ile ilgili alanında uzman kişileri davet ediyor. ErVa, 10 Aralık pazar günü eğitimci yazar Merve GÜLCEMAL’i, Sun Fuarcılık işbirliğiyle Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde konuk etti.

Programın açılışında ErVa projesi tanıtım videosu izletildi. Program KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra KUŞKAYA’nın açılış konuşması ile başladı. Vali Yardımcısı Ömer TEKEŞ ise selamlama konuşması yaptı.

Yazar GÜLCEMAL, İnsan hakları gününde Gazze’de yaşananların insanlığa sığmadığını ifade etti.

Edep konusunun ise insan kişiliğinin gelişmesinde ve insan ilişkilerinde önemli rolünü, üsve-i hasene olan Hz Muhammed üzerinden okumak gerektiğini örneklerle anlattı. Çağdaş eğitim nazariyelerinin köklerimizle bazı konularda örtüşmediğini Montessori, Jean Piaget gibi doktor-psikolog ve eğitimcilerin teorileri üzerinden örneklendirdi.

Yazar GÜLCEMAL, gençler, çocuklarla ilgili değişimlerin, sorunların yeni olmadığı Antik Yunanda Sokrates’in bile bizlerin bugünkü serzenişlerine benzer cümleler kurduğunu söyledi. Yazar ayrıca sorunların çözümü ve ilişkilerin iyileşmesinin yolunun ‘İlla Edep, İlla Sevgi ve İlla Edep’ ile olacağı vurgusuyla sunumunu bitirdi.

Seminerin sunumunu eğitim uzmanı Sadi ÖZMEN yaptı.

Programa ailelerin ve çocukların ilgisi yoğundu. Eğitimci yazar Merve GÜLCEMAL ile katılımcılar özel ve toplu fotoğraflar çekindiler.

Program mülki amirler, özel davetliler, veliler, çocuklar ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.



