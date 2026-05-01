Eğitimci Özden:'Yurt dışı, eğitim olarak değil de kolay kaçış yolu olarak görülüyor'

Endless Abroad Kayseri yurt dışı eğitim kurucusu Serap Özden Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında "Hayatımız Eğitim” programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.



Özden, yurt dışı eğitimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yurt dışı eğitim veya yurt içi eğitim diye bir seçenek olamaz, eğer eğitimse. Biz ne yapıyoruz öğrencilerimize? YKS’ye hazırlıyoruz. Hem de sonuçlarınız geldikten sonra, eğer ki puanınızla devlet üniversitesi tutuyorsa devlet üniversitesini, özel üniversite tutuyorsa özel üniversiteyi tercih ediyorsunuz. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fark sadece bütçe farkı. Ben burada eğitimi tercih ediyorum. Yani hani bir öğrenciyi ‘yurt dışı eğitimine gidecek, ülkede kalacak’ diye ayırt etmek bana, benim aldığım eğitime ya da mesleğime hakaret olur. Bu bir eğitim hocam. Ama hala, en azından Kayseri için konuşabilirim, bunun bir eğitim olarak değil de kolay kaçış yolu, parayla yapılan bir şey ve çok rahat gidilebilen bir sistem olarak görülüyor. Hayır, tam tersine. Dolayısıyla bu sistem, YKS’den bile daha sistemli gelmesi gereken bir sistem. Yani çocuğa 9. sınıftan itibaren dokunmak, hatta ortaokuldan itibaren dokunmak gerekiyor yurt dışı eğitimde. Ha nedir? Üniversiteyi düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle 9. sınıfta çocuğunuza dokunulması ve farkındalığının oluşturulması gerekiyor. Yurt dışında liseyi düşünüyorsanız eğer kesinlikle 6. sınıfta çocuğa dokunulmalı ve farkındalık oluşturulması gerekiyor.Yurt dışı eğitim, o farkındalığı öğrenci aldığı zaman nelerin gerekli olduğu bilinir. Yani bizde şu anda süreç nasıl işliyor? 12. sınıfta öğrenci bize geliyor ya da YKS’yi kazanamadığı zaman bize geliyor. Ve sonuçta şu oluyor, çocuğun var olan potansiyeliyle biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani siz bir hastayı almışsınız, doktora götürmemişsiniz, hocam. Hasta son raddeye gelmiş, sonra da bir doktora götürüyorsunuz. Biz o noktada bunun tedavisi için gerekli olan şey ya ameliyattır ya da elimizden yapılacak bir şey gelmez diye biliyoruz. Ama siz erken teşhis dediğinizde ne yaparsınız hocam? Erken teşhis konuları ilacını kullanırsınız değil mi? Bu aynı bunun gibi” şeklinde konuştu.