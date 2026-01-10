Eğitimci Yazar Havva Nur Özdemir'in Yeni Kitabı Okuyucuyla Buluştu

Yazarın hem metnini kaleme aldığı hem de çizimlerini bizzat hazırladığı kitap, Uzman Çocuk Psikiyatristi onaylı olarak 2026 yılının ilk günlerinde satışa sunuldu.

Netform Matbacılık ve Yayıncılık A.Ş. tarafından basılan kitap hâlihazırda Kayseri Ömür Kırtasiye ve Kayseri TMS Klinik’te okuyucularla buluşurken, yakın zamanda internet üzerinden satışa da açılması planlanıyor.

Pedagojik temelli bir yaklaşımla hazırlanan eser, özellikle okul öncesi yaş grubu çocuklara hitap ediyor. Çok yönlü bir yazar olan Havva Nur Özdemir, hem yazılarında hem de çizimlerinde çocukların gelişim özelliklerini gözeterek ilerliyor ve kitabının tüm çocukların korkularını anlamalarına ve aşmalarına yardımcı olmasını amaçlıyor.

Sevimli bir sincabın rüzgâr korkusunu ve bu korkuyla baş etme sürecini konu alan kitap, aynı zamanda doğa hakkında öğretici bilgiler de sunuyor.

“Tonton ile Rüzgâr ” adlı bu sıcacık hikâye:

Çocuklara doğa olaylarını sevgiyle tanıtır,

Korkularla yüzleşmenin ve onları anlamanın önemini vurgular,

Doğanın bir bütün olduğunu ve her varlığın bir görevi bulunduğunu anlatır.

Eğlenceli anlatımı ve mesaj dolu içeriğiyle kitap, çocukların hem hayal gücünü besliyor hem de doğaya karşı farkındalık kazanmalarına katkı sağlıyor.