Eğitime Destek Platformu Kayseri'de Toplandı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının genel merkez ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Toplantı moderatörlüğünü EDP Kayseri ve KİMDER Başkanı H. Ali Çakıcı’nın yaptığı program Kur’an Tilavetiyle başladı. Yapılan faaliyetler, durum tespiti sunumlarından sonra, paydaş STK ların genel merkez ve yerel yöneticilerinin faaliyetleri, değerlendirmeleri ve ilgili kamu kurum yöneticilerinin hitapları ile devam etti. İlim Yayma Vakfı Müt.Hey.Bşk. Bilal Erdoğan Beyefendinin değerlendirme, tavsiye ve dualarına müteakip ASR Süresi tilavetiyle program sona erdi.

Eğitime Destek platformu bünyesinde çok sayıda STK'yı barındırıyor. TÜGVA, Türgev, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, Cihannüma, Önder ve Türkiye Diyanet Vakfı platform içerisinde bulunuyor. Platform öğrenciler ve velilerin eğitimde bilgilendirilmesi amacıyla ve eğitimle ilgili tespit edilen sorunların çözümü için ilgili kamu kurumları ile eş güdümlü olarak sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor.

