Eğitmen Taştan, “Zaman çok acımasız bir kaynaktır, kimseyi affetmez”

Yönetim Danışmanı, Şirket Koçu ve Eğitmen Mete Taştan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Yönetim Danışmanı, Şirket Koçu ve Eğitmen Mete Taştan, başarılı ve başarısız insanın özelliklerini sıraladı. Zamanın acımasız bir kaynak olduğunu ve zamanın kimseyi affetmediğini vurgulayarak, “Başarılı insanın özellikleri nelerdir ya da başarısız insanın özellikleri nelerdir? Birinci sırada: Zaman yönetiminde önceliklendirme yapmıyorlar. Yani ne çok önemli, ne çok acil, hangisini önce yapmalıyım, hangisini önce yaparsam benim için hedeflerimi gerçekleştirmek için daha faydalıdır, bunu yapmadıklarında da C kalite işleri A kalite zamanlarda yaptıkları için zamanı çarçur ediyorlar. Zaman çok acımasız bir kaynaktır, kimseyi affetmez. O yüzden zaman yönetiminde önceliklendirme yapmayanlar başarısız olmaya mahkumdurlar” şeklinde konuştu.

‘DİKKATİ DAĞINIK HİÇ KİMSE BAŞARILI OLAMAZ’

Dikkati dağınık olan kimsenin başarılı olamayacağını, başarısız insanların ortak özelliğininin erteleme hastalığı olduğunu, başarısız insanların zora talip olmadığını ve başarı için alın teri, akıl teri ve gönül terinin akması gerektiğinin altını çizen Eğitmen Taştan, “İkinci konu ise; dikkat eksikliği. Dikkati dağınık hiç kimse başarılı olamaz. Bir kere dikkatinizi toplamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir konudur. Çalışırsınız ama o an dikkatinizi toplayamadığınızda, o an konsantre olamadığınızda, bilgiye sahip olsanız bile o anki dikkatsizliğiniz, konsantrasyonsuzluk sizi başarısızlığa sevk edebilir. O yüzden dikkatli olmak başarılı insanların en büyük özelliğidir. Üçüncü konu; başarısız insanların yüzde 80'inde erteleme hastalığı ve tembellik olduğu gözlemlenmiş. Yarın yaparım, ertesi gün yaparım, sürekli bir erteleme hastalığı olduğu için yapmak istediği şeyleri başına oturamadığı için de başarısız oluyor. Dördüncü nedir diye baktığımızda: Kolaycılık. Başarısız insanların ortak özelliklerinden biri de zora talip olmamak. Kolay yolunu bulmaya çalışıyorlar. Emek vermeden yemek olmaz. Mücadele etmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız, terinizi akıtmak zorundasınız. Üç ter akmadığı sürece başarı gelmez. Başarı için üç ter lazım: alın teri, akıl teri, bir de gönül teri. Bu üçünün akmadığı yerde başarıdan söz edemeyiz” ifadelerinde bulundu.