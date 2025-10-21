EGM’nin promosyon ihalesi belirlendi: 90 bin lira

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesaplarından ve Polis Radyosu’ndan canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu. Bugün saat 14.30’da gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. Buna göre, 2025 yılı banka maaş promosyonu anlaşması VakıfBank ile 90 bin lira olarak belirlendi.