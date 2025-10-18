EGM'nin promosyon ihalesi canlı yayınlanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin 'Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan' canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

EGM'nin promosyon ihalesi canlı yayınlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin 21 Ekim 2025 saat 14.30'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. İhale aynı zamanda “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacak. Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır” dedi.

