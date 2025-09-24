Eğribucak’ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Kayseri’deki çeşitli ihtiyaçlara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi çerçevesinde, itfaiye tesislerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eğribucak, sanayi bölgesine ve ormanlık alanlara yakın konumuyla bu yeni itfaiye binası için önemli bir lokasyon olarak belirlenmiş durumda.

Yeni itfaiye merkezi, bölgenin gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmış olup, burada itfaiye araçları ve ekiplerinin istihdam edilmesi planlanıyor. Proje, hem hazırlık hem de tedbir açısından bölge halkı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İnşaat sürecinde yüklenici firma ve ekibin çalışmaları takdirle karşılanırken, yeni itfaiye binasının tamamlanmasıyla birlikte Eğribucak’ın acil durum yönetimi kapasitesinin artması bekleniyor.