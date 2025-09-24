  • Haberler
  • Gündem
  • Eğribucak'ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Eğribucak'ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Eğribucak'ta, bölgeye hizmet verecek yeni itfaiye binasının inşaat çalışmaları yerinde incelendi. Proje, itfaiye hizmetlerinin merkezden gönderme yerine, yerinde hızlı bir şekilde sunulması amacıyla hayata geçiriliyor. İnşaatın 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Eğribucak'ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Kayseri’deki çeşitli ihtiyaçlara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi çerçevesinde, itfaiye tesislerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eğribucak, sanayi bölgesine ve ormanlık alanlara yakın konumuyla bu yeni itfaiye binası için önemli bir lokasyon olarak belirlenmiş durumda.

Yeni itfaiye merkezi, bölgenin gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmış olup, burada itfaiye araçları ve ekiplerinin istihdam edilmesi planlanıyor. Proje, hem hazırlık hem de tedbir açısından bölge halkı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İnşaat sürecinde yüklenici firma ve ekibin çalışmaları takdirle karşılanırken, yeni itfaiye binasının tamamlanmasıyla birlikte Eğribucak’ın acil durum yönetimi kapasitesinin artması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ, ISIF'25 Fuarından 7 Madalya ile Dönerek Başarılarına Bir Yenisini Ekledi
ERÜ, ISIF'25 Fuarından 7 Madalya ile Dönerek Başarılarına Bir Yenisini Ekledi
Prof. Dr. Kerim Güney, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında
Prof. Dr. Kerim Güney, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında
Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti
Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor
Eğribucak'ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Eğribucak’ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu'nda Eğlenceli Etkinlik
Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu’nda Eğlenceli Etkinlik
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!