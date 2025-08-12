Ehliyet almak isteyenler hangi aşamaları izlemeli?

Araç kullanmak isteyenler için zorunlu olan sürücü belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sürücü kursları aracılığıyla alınabiliyor. Yetkililer, ilk kez ehliyet alacak vatandaşların aşamaları doğru takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Süreç ise şöyle:

Sürecin ilk adımı olarak ehliyet almak istediği sınıfa uygun kategoride bir sürücü kursuna kayıt yaptırmak. Daha sonra kursa kayıt için istenen belgeleri hazırlayarak kursa teslim etmek. Kayıt için; kimlik fotokopisi, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve öğrenim belgesi gerekiyor. Kayıt sonrası adaylar; trafik ve çevre bilgisi, ilk yardım ve araç tekniği derslerini içeren teorik eğitime başlıyor. Adaylar teorik eğitimin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen e-Sınav’a girerek sınavda; trafik kuralları, ilk yardım ve motor bilgisi konularından toplam 50 soruyu cevaplayacak. Aday başarılı olmak için en az 35 soruya doğru cevap verilmek zorunda. Aksi halde sınavı tekrarlanacak. Sınavda başarılı olanlar bir sonraki aşama olan direksiyon eğitimine girmeye hak kazanacak.

DİREKSİYON EĞİTİMİ VE SINAVI

Teorik sınavı geçen adaylar direksiyon eğitimine başlıyor. Bu aşamada, adayların araç hakimiyeti, trafik kurallarına uygun sürüş ve güvenli manevra yapabilme becerileri ölçülüyor. Direksiyon sınavını geçenler, sertifika almaya hak kazanıyor. Sürücü sertifikası ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran adaylar, gerekli belgeleri teslim ederek ehliyetlerini teslim alabiliyor. Ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.