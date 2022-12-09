Ehliyet almanın maliyeti 10 bin lirayı geçecek

Yeni yılda artan sınav ve harç bedellerine sürücü kursları da eklenince, ehliyet almak için 10 bin liradan fazla ücret ödemek gerekecek.

PAYLAŞ
  • 09.12.2022 12:29
  • Güncelleme: 09.12.2022 12:29
Ehliyet almanın maliyeti 10 bin lirayı geçecek

2023 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Sınav ve harç bedellerine bir de sürücü kursunun eğitim ücreti de eklenince, ehliyet almak için 10 bin liradan fazla ücreti gözden çıkarmak gerekecek. 2022’de 130 lira yazılı sınav harcı, yazılı sınavı geçtikten sonra 160 lira direksiyon sınav harcı ödeniyor ve eğitimlere başlanıyor. Kurs ücreti 7 bin 60 lira. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Yani B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Yeni yılda, motosiklet sürmek için gereken A sınıfı ehliyetin harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa yükselecek. Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler, aralık ayında kurs kontenjanlarını doldurdu. Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Somun ekmek hariç Kent Fırın ürünlerine zam geldi

Somun ekmek hariç Kent Fırın ürünlerine zam geldi

'Yan bakma' kavgasında cinayet işleyen sanığa 19 yıl hapis

'Yan bakma' kavgasında cinayet işleyen sanığa 19 yıl hapis

Ehliyet almanın maliyeti 10 bin lirayı geçecek

Ehliyet almanın maliyeti 10 bin lirayı geçecek

Uyuşturucu satan ve kullanan 11 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu satan ve kullanan 11 kişi gözaltına alındı

Kayseri Havalimanı'nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi

Kayseri Havalimanı'nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi

Sahte satılık araç ilanıyla vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

Sahte satılık araç ilanıyla vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Laf atma' cinayeti sanığına 18 yıl hapis

‘Laf atma’ cinayeti sanığına 18 yıl hapis

Başkan Büyükkılıç'tan duygulandıran sözler

Başkan Büyükkılıç'tan duygulandıran sözler

DAHA FAZLA
Halı saha sözü alan mahalle sakinlerinden teşekkür

Halı saha sözü alan mahalle sakinlerinden teşekkür

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Bütçesinden yatırama en çok pay ayıran Büyükşehir yine zirvede

Bütçesinden yatırama en çok pay ayıran Büyükşehir yine zirvede

Sahte araç ilanı ile 2 kişiyi 781 bin lira dolandırdı

Sahte araç ilanı ile 2 kişiyi 781 bin lira dolandırdı

Kayseri'de tarımın istihdama katkısı düşerken, sanayi ve hizmet sektörleri arttı

Kayseri’de tarımın istihdama katkısı düşerken, sanayi ve hizmet sektörleri arttı