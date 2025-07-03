Ehliyet yenileme tarihinde son gün 1 Ağustos

Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden vatandaşların 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme tarihinde son gün 1 Ağustos

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre 31 Temmuz’da sona eriyor. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Haber Merkezi

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