Ehliyeti iptal ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğ Türafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Serkent’te dur ihtarına uymayarak, aracı terk edip yaya olarak kaçan sürücü B.İ. (21) kovalama sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde, kaçan araç sürücüsü B.İ.’nin “Askeri Kanuna Muhalefet” suçundan aranması olduğu, sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğu ve 0,84 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi.

Araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; ilgili maddelerinden toplam 455 bin lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten 60 gün men edildi.

Ayrıca şahıs hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.