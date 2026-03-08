  • Haberler
  • Gündem
  • Ehliyeti iptal ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Ehliyeti iptal ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri Serkent'te dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü B.İ. (21) kovalama sonucu yakalandı. Terk edilen araç ise çekiciyle kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, kaçan araç sürücüsü B.İ.'nin 'Askeri Kanuna Muhalefet' suçundan aranması olduğu, sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğu ve 0,84 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi.

Ehliyeti iptal ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğ Türafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Serkent’te  dur ihtarına uymayarak, aracı terk edip yaya olarak kaçan sürücü B.İ. (21) kovalama sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde, kaçan araç sürücüsü B.İ.’nin “Askeri Kanuna Muhalefet” suçundan aranması olduğu, sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğu ve 0,84 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi.

Araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; ilgili maddelerinden toplam 455 bin lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten 60 gün men edildi. 
Ayrıca şahıs hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

1ha

Bakmadan Geçme

APP plaka değişiminde yoğunluk yaşandı
APP plaka değişiminde yoğunluk yaşandı
Başkan Güneş, 'Bu billboarda bir kadın ismi daha eklenmesin'
Başkan Güneş, “Bu billboarda bir kadın ismi daha eklenmesin”
12 Bingölspor - Erciyes 38 FK: 1-1
12 Bingölspor - Erciyes 38 FK: 1-1
Ankara'da Kayserililer iftar sofrasında bir araya geldi
Ankara’da Kayserililer iftar sofrasında bir araya geldi
Kayseri'de yarış yapan 2 araca 60 gün trafikten men
Kayseri’de yarış yapan 2 araca 60 gün trafikten men
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!