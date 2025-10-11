Ehliyetin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalı?

Çalıntı veya kayıp durumunda ehliyet yeniletmek isteyen vatandaşların yapması gereken bir dizi işlem gerekiyor. Ehliyetini kaybeden kişi, yeniden sağlık raporu almak zorunda. Sağlık raporu, devlet hastaneleri, özel hastaneler veya aile hekimleri tarafından alınabiliyor.

Sağlık raporu alabilmek için sürücülerin yanlarında kimlik belgesi ile bir adet biyometrik fotoğraf bulunması gerekiyor.

Sağlık raporunun alınmasının ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden kayıp ehliyet çıkartmak için randevu alınıyor. Aynı zamanda ALO 199 hattı üzerinden de kayıp ehliyet başvurusu yapılabiliyor.

KAYIP EHLİYET YENİLETME İŞLEMİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Kayıp ehliyet belgesi yeniletmek isteyen sürücülerin hazırlaması gereken belgeler bulunuyor. Teslim edilmesi gereken belgeler ise şu şekilde;

“Sürücü olur” sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi

Sürücü belgesi değerli kağıt ve kayıp ehliyet harcının ödendiğine dair banka dekontu

Sürücüler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yada ALO 199 hattından randevu alabiliyor. Online olarak randevu almak isteyen sürücüler ise resmi site üzerinden gerekli olan bilgileri girerek yenileme işlemlerini başlatabiliyor.

GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ

Gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından sürücünün Nüfus Müdürlüğü’ne belirtmiş olduğu adrese, yeni sürücü belgesi gönderimi yapılıyor. Sürücülerin talepleri doğrultusunda, geçici olarak kullanabilecekleri ‘geçici sürücü belgesi’ Nüfus Müdürlüğü’nden alınabiliyor. Geçici sürücü belgesinin geçerlilik süresi ise 15 gün olarak belirlenirken, yeni sürücü belgesinin teslimi yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde gerçekleşiyor.

Ayrıca ehliyet kaybetmenin herhangi bir para cezası bulunmuyor. Yeni tip ehliyetlerini yeniletmek isteyen sürücüler için belirlenen ödeme bedeli ise 1360 TL.