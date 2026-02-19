Ehliyetsiz araç kullanan 198 sürücüye cezai işlem
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 198 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 44 araç/sürücüye makas atma, 306 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 123 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde: 120 araç/sürücüye modifiyeli araç, 9 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 198 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 44 araç/sürücüye makas atma, 306 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 123 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 82 araç/sürücüye ışık donanımı, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 251 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek 474 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.