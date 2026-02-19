Ehliyetsiz araç kullanan 198 sürücüye cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 198 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 44 araç/sürücüye makas atma, 306 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 123 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.

Ehliyetsiz araç kullanan 198 sürücüye cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift,  makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde: 120 araç/sürücüye modifiyeli araç, 9 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 198 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 44 araç/sürücüye makas atma, 306 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 123 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 82 araç/sürücüye ışık donanımı, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 251 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek  474 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!