Ehliyetsiz araç kullanan 40 sürücüye ceza
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar-5 eş zamanlı Huzur-Asayiş uygulamaları sonucunda 40 sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmaktan' cezai işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm birimlerden 694 personelin katılımıyla il genelinde toplam 54 noktada Şehit Murat Akpınar-5 eş zamanlı Huzur-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda; 13.651 şahıs ve 7.220 araç sorgusu yapılırken, 358 park, 107 bağ evi ve 77 umuma açık alan kontrol edildi. Çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilirken 14 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan 45 aranan şahıs yakalanırken, 20 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 145 adet fişek, 4 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.
Ayrıca; 4 sürücüye "Alkollü araç kullanmaktan", 40 sürücüye "Ehliyetsiz araç kullanmaktan”, 5 sürücüye "Abartı Egzozlu araç kullanmaktan” işlem yapıldı.