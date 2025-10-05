Ekim ayı 'Kayseri Kültür Yolu Turu' 11,18 ve 25 Ekim'de gerçekleştirilecek

  • Haberler
Erciyes Üniversitesi tarafından Kayseri Kültür Yolu Turu tarihleri 11,18 ve 25 Ekim olarak duyuruldu. ERÜ tarafından yapılan açıklamada: 'Gevher Nesibe Medresesi, Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri Kalesi, Atatürk Evi Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Kayseri Lisesi ve daha birçok kültürel durak bu yolculukta sizleri bekliyor' denildi.

Erciyes Üniversitesi tarafından Kayseri Kültür Yolu Turu turlarının tarih yeri ve saatleri duyuruldu. ERÜ tarafından yapılan açıklamada: “Kayseri Kültür Yolu Turu ile Şehrimizi Keşfediyoruz. Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen Kültür Yolu Turu, öğrencilerimize şehrimizin köklü tarihini ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Gevher Nesibe Medresesi, Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri Kalesi, Atatürk Evi Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Kayseri Lisesi ve daha birçok kültürel durak bu yolculukta sizleri bekliyor. Kayseri’yi tarihinden mimarisine, kültüründen sanatına kadar tüm yönleriyle tanımak için bu özel turları kaçırma” ifadeleri kullanıldı.
Tur Tarihleri şu şekilde:
2. Tur: 11 Ekim 2025
3. Tur: 18 Ekim 2025 
4. Tur: 25 Ekim 2025 
Saat: 11.00 Yer: Öğrenci İşleri Önü
Katılım kontenjanı 100 kişi ile sınırlıdır.

Kayıt ve iletişim: 207 66 66 / Dahili 10707

Haber Merkezi

