Ekim ayında gripten korunmak için 5 yöntem
Ekim ayında artan grip riskine karşı güçlü bağışıklık ve basit hijyen önlemleri önemlidir. Düzenli el yıkama, dengeli beslenme, maske kullanımı ve temiz hava ile korunma sağlanabilir. Uzmanlar, ekim ayı grip mevsiminin başlangıcında alınacak önlemleri Kalabalık ortamlarda maskenizi takın, C vitamini açısından zengin beslenin, ellerinizle göz, ağız ve buruna dokunmayın, odanızı düzenli havalandırın ve düzenli el yıkamayı ihmal etmeyin' şeklinde belirtiyor.
