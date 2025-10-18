Ekim ayında gripten korunmak için 5 yöntem

Ekim ayında artan grip riskine karşı güçlü bağışıklık ve basit hijyen önlemleri önemlidir. Düzenli el yıkama, dengeli beslenme, maske kullanımı ve temiz hava ile korunma sağlanabilir. Uzmanlar, ekim ayı grip mevsiminin başlangıcında alınacak önlemleri Kalabalık ortamlarda maskenizi takın, C vitamini açısından zengin beslenin, ellerinizle göz, ağız ve buruna dokunmayın, odanızı düzenli havalandırın ve düzenli el yıkamayı ihmal etmeyin' şeklinde belirtiyor.

Ekim ayı, grip mevsiminin başlangıcı olabilir. Uzmanlar, gripten korunmanın 5 kolay yöntemi olduğunu belirtiyor. Bunlar ise, kalabalık ortamlarda maske takmak, c vitamini açısından zengin beslenmek, göz, ağız ve buruna dokunmamamak, odayı düzenli havalandırmak ve düzenli el yıkamak olarak sıralanıyor.

