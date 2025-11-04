Ekim ayında ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ekim ayında ihracatın yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olduğunu söyleyen Bakan Bolat, “2024 yılı Ekim ayında 23 milyar 473 milyon dolar olan ihracat, 2025 Ekimde 24 milyar dolara çıkarak net 527 milyon dolar arttı. Geçen yıl Ekim ayında dış ticaret açığı 5,9 milyar dolar olarak kayda geçmişti. Dış ticaret açığımız Ekim ayında %24 artarak 7,4 milyara yükseldi” dedi.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde toplamda 216 milyar 134 milyon dolar ihracat yapıldığını, 2025 yılının aynı döneminde 224 milyar 578 milyon dolara çıktığını ifade ederek 8 milyar 444 milyon dolar (yüzde 3,8) artış yaşandığını belirtti.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 65,9 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2025’in aynı döneminde 74,4 milyar dolar olarak kayda geçtiğini belirten Bakan Bolat, en çok ihracatın 1,4 milyar dolar ile Almanya’ya, 1,3 milyar dolarla İngiltere’ye ve 962 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapıldığını söyledi.